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Инвестиции: Audi прекратит производство бензиновых автомобилей
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Инвестиции: Audi прекратит производство бензиновых автомобилей

Такие меры необходимы для того чтобы соответствовать новым экологическим нормам в Европе
​Компания Audi планирует прекратить делать новые бензиновые и дизельные двигатели. Через 10-15 лет компания намерена полностью перейти на производство электрокаров.

Такие меры необходимы для того чтобы соответствовать новым экологическим нормам в Европе. Последним бензиновым двигателей будет оснащена топовая модель компании А8.

Ранее компания Volkswagen объявила о том, что планирует стать мировым лидером в сфере производства электрокаров к 2025 году. Автоконцерн планирует инвестировать довольно большие средства в производство батарей и постоянно наращивает долю производимых электрокаров. 

К 2030 году только электромобили будет производить и компания Volvo. По словам ее представителей, у автомобилей на бензине нет будущего в долгосрочной перспективе. В 2020 году компания Volvo запустила продажи своего электрокара XC40 Recharge. К 2025 году планируется, что примерно 50 процентов от глобальных продаж компании будет приходиться на электромобили.

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вторник 16.03.2021 | 21:49
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