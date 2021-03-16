Инвестиции: Audi прекратит производство бензиновых автомобилей

Такие меры необходимы для того чтобы соответствовать новым экологическим нормам в Европе. Последним бензиновым двигателей будет оснащена топовая модель компании А8.

Ранее компания Volkswagen объявила о том, что планирует стать мировым лидером в сфере производства электрокаров к 2025 году. Автоконцерн планирует инвестировать довольно большие средства в производство батарей и постоянно наращивает долю производимых электрокаров.

К 2030 году только электромобили будет производить и компания Volvo. По словам ее представителей, у автомобилей на бензине нет будущего в долгосрочной перспективе. В 2020 году компания Volvo запустила продажи своего электрокара XC40 Recharge. К 2025 году планируется, что примерно 50 процентов от глобальных продаж компании будет приходиться на электромобили.

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