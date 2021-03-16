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Финансы: Китайские власти нанесли очередной удар по главе Alibaba
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Финансы: Китайские власти нанесли очередной удар по главе Alibaba

Конфликт между Джеком Ма и властями Китая начался в минувшем году
​Власти Китая нанесли очередной удар по основателю и владельцу Alibaba Джеку Ма. Так, был удален разработанный компанией браузер из нескольких местных магазинов приложений.

UC Browser в настоящее время недоступен в магазинах приложений с мобильных устройств сразу нескольких производителей. Среди них Huawei и Xiaomi. В то же время на устройствах Samsung пока еще можно установить его. Доступен браузер и в магазине приложений App Store.

Конфликт между Джеком Ма и властями Китая начался в минувшем году после того, как бизнесмен раскритиковал действующую политику властей в сфере цифровых технологий. После этого власти заблокировали IPO дочерней финансовой компании Ant Group и вынудили трансформировать ее бизнес, отдав больше контроля государству. 

На некоторое время Ма исчез из поля зрения публики, но затем снова появился. В середине марта глава КНР заявил, что Пекин будет строже контролировать цифровые компании.

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вторник 16.03.2021 | 20:02
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