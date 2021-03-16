Инвестиции: Nokia намерена уволить тысячи человек

В компании Nokia надеются, что к 2023 годом удастся сэкономить около 600 миллионов евро. В результате процедуры реструктуризации, которая будет длиться от 18 до 24 месяцев, количество рабочих мест в компании сократится с текущих 90 до 80-85 тысяч. В то же время, точное количество сокращений будет зависеть от текущей ситуации на рынке в течение двух лет.

Президент компании Nokia П. Лундмарк заявил, что решения, которые имеют потенциальное влияние на сотрудников, никогда не принимаются спонтанно и легкомысленно.

Увольнение сотрудников является часть стратегии компании и новой операционной модели, о чем компания объявила в 2020 году. В Nokia уверены, что таким образом компания может лучше справиться с растущей конкуренцией со стороны шведской Ericson и Huawei.

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