МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Индустрия
Инвестиции: Nokia намерена уволить тысячи человек
logo

Инвестиции: Nokia намерена уволить тысячи человек

В компании Nokia надеются, что к 2023 годом удастся сэкономить около 600 миллионов евро
​Компания Nokia намерена уволить тысячи человек в рамках своего плана реорганизации. Об этом говорится в официальном сообщении компании. 

В компании Nokia надеются, что к 2023 годом удастся сэкономить около 600 миллионов евро. В результате процедуры реструктуризации, которая будет длиться от 18 до 24 месяцев, количество рабочих мест в компании  сократится с текущих 90 до 80-85 тысяч. В то же время, точное количество сокращений будет зависеть от текущей ситуации на рынке в течение двух лет.

Президент компании Nokia П. Лундмарк заявил, что решения, которые имеют потенциальное влияние на сотрудников, никогда не принимаются спонтанно и легкомысленно. 

Увольнение сотрудников является часть стратегии компании и новой операционной модели, о чем компания объявила в 2020 году. В Nokia уверены, что таким образом компания может лучше справиться с растущей конкуренцией со стороны шведской Ericson и Huawei. 

Читайте также: Финансы: Google выплатила штраф в размере трех миллионов рублей

вторник 16.03.2021 | 19:42
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok