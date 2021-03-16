Экономика: Volkswagen и BP будут совместно расширять сеть сверхбыстрых зарядных станций

Представители компаний заявили, что подписали меморандум о сотрудничестве и намерены заключить соглашения в ближайшие месяцы.

BP отметила, что электрификация в последние годы является основной стратегией компании по обеспечению удобства и мобильности. Нефтегазовая компания Великобритании планирует к 2030 году расширить свою сеть общественных пунктов зарядки электромобилей до более чем 70 000 точек по всему миру.

BP pulse является наиболее часто используемой сетью для зарядки электромобилей в Объединенном Королевстве, и к концу этого года в розничных заправках bp планируется установить около 250 сверхбыстрых зарядных устройств. В Германии Aral Pulse уже монтирует пункты сверхбыстрой зарядки на своих торговых площадках. Ожидается, что к концу текущего года их будет установлено 500 единиц.

Читайте также: Финансовый рынок: Глава Tesla перестал быть самым богатым человеком в мире