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Экономика: Volkswagen и BP будут совместно расширять сеть сверхбыстрых зарядных станций
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Экономика: Volkswagen и BP будут совместно расширять сеть сверхбыстрых зарядных станций

Нефтегазовая компания Великобритании планирует к 2030 году расширить свою сеть общественных пунктов зарядки электромобилей
​Концерн Volkswagen AG и компания BP сообщили, что они начинают совместную работу над расширением и увеличением темпов развертывания сверхбыстрых зарядных станций для электромобилей на заправочных станциях BP в Великобритании, Германии и других европейских государствах.

Представители компаний заявили, что подписали меморандум о сотрудничестве и намерены заключить соглашения в ближайшие месяцы.

BP отметила, что электрификация в последние годы является основной стратегией компании по обеспечению удобства и мобильности. Нефтегазовая компания Великобритании планирует к 2030 году расширить свою сеть общественных пунктов зарядки электромобилей до более чем 70 000 точек по всему миру.

BP pulse является наиболее часто используемой сетью для зарядки электромобилей в Объединенном Королевстве, и к концу этого года в розничных заправках bp планируется установить около 250 сверхбыстрых зарядных устройств. В Германии Aral Pulse уже монтирует пункты сверхбыстрой зарядки на своих торговых площадках. Ожидается, что к концу текущего года их будет установлено 500 единиц.

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вторник 16.03.2021 | 09:32
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