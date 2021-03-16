Экономика: News Corp договорилась с Facebook о доступе на рынок Австралии

Соглашение было достигнуто после того, как власти Австралии утвердили в парламенте измененный Кодекс ведения переговоров со СМИ, который требует от Facebook и Google платить за австралийский новостной контент, который публикуется на их платформах.

Соглашение касается News Corp Australia и включает в себя национальное газетное издание, новостной сайт news.com.au, The Daily Telegraph в Новом Южном Уэльсе, Herald Sun в Виктории и The Courier-Mail в Квинсленде.

Компания Sky News Australia также пересмотрела и расширила свои соглашения с технологическим гигантом Facebook.

Трехлетняя договоренность последовала за соглашением, достигнутым в октябре 2019 года, в соответствии с которым публикации News Corp в Соединенных Штатах оплачиваются в обмен на доступ к дополнительным статьям для новостей Facebook.

Компания News Corp сообщила, что теперь у нее есть заключенные договоренности с Facebook, Google и Apple о предоставлении доступа к журналистике и соответствующему контенту для потенциальной многомиллионной аудитории по всему миру.

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