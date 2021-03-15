Финансы: Southwest Airlines ожидает в I квартале снижение пассажиропотока

Крупнейшая бюджетная авиакомпания по-прежнему ожидает, что ее пропускная способность в I квартале 2021 года сократится на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 38% по сравнению с I кварталом 2019 года. В своем прогнозе перевозчик ожидает увеличения пассажиропотока в мае 2021 года на 118% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Спрос на пассажироперевозки и операционная выручка в феврале 2021 года соответствовали ожиданиям компании. Компания продолжает повышать показатели бронирования пассажиров для отдыха на пляжах и в других природно-туристических направлениях, которые по-прежнему превосходят другие регионы, говорится в сообщении компании.

В настоящее время ожидается, что операционная выручка Southwest Airlines в марте и апреле 2021 года вырастет, в основном, за счет увеличения пассажиропотока.

Компания недавно зафиксировала рост количества бронирований на более поздние сроки. Деловые поездки также значительно отстают от спроса на туристические.

Операционные расходы в первом квартале 2021 года, за исключением расходов на топливо и нефть, снизятся на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Авиакомпания отметила, что недавно получила оставшуюся часть доходов от расширенной поддержки заработной платы в размере около 864 млн долларов в соответствии с Законом о консолидированных ассигнованиях от 2021 года в размере 1,7 млрд долларов. По состоянию на 11 марта 2021 г. денежные средства и краткосрочные инвестиции Компании составляли около 14,4 млрд долларов США, что значительно превышает непогашенный долг.

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