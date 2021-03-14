Финансы: Toyota предупредила Apple о сложностях производства автомобилей

Глава Toyota заявил что для успешного вхождения в индустрию недостаточно просто обладать технологиями для производства автомобилей. Также он добавил, что рынок всегда приветствует новых игроков, но нужно быть готовыми к вопросам и претензиям со стороны клиентов.

Новые компании могут вдохнуть в индустрию новую жизнь и предоставить покупателям более широкий выбор. В то же время нужно быть честными со своими клиентами и отвечать за весь жизненный цикл выпущенного автомобиля, включая сервисное обслуживание и утилизацию.

Ожидается, что беспилотный электрокар от Apple, о котором впервые было упомянуто в 2014 году, появится не ранее чем через пять лет, но автоиндустрия уже сейчас реагирует на эту информацию.

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