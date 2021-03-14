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АвтоВАЗ увеличит стоимость своих автомобилей
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АвтоВАЗ увеличит стоимость своих автомобилей

Компания «АвтоВАЗ» планирует увеличить стоимость на 11-20 тысяч рублей
​В России с понедельника 15 марта в очередной раз вырастут рекомендованные цены на автомобили Lada, что будет будет вторам повышением с начала 2021 года, о чем сообщает «Лада Онлайн». 

Компания «АвтоВАЗ» планирует увеличить стоимость на 11-20 тысяч рублей. 

В частности, модель Lada Granta вырастет в цене на 11 тысяч рублей, универсал Largus – на 14 тысяч. Стоимость трехдверной версии Lada Niva Legend вырастет на 8 тысяч рублей. Больше всего, на 20 тысяч рублей, вырастет в цене Lada Vesta.

В бреднем, за январь этого года автомобили Lada подорожали в среднем на 2 процента. Версия в кузове универсал стала стоить больше на 31 тысячу рублей. Ранее стало известно, что компания АвтоВАЗ намерена отозвать 9,3 тысячи автомобилей Lada Xray. Объемы продаж автомобилей марки Lada в странах Евросоюза со стороны АвтоВАЗа рухнули в три раза. При этом удалось реализовать только 62 автомобиля.

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воскресенье 14.03.2021 | 22:21
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