Инвестиции: Власти КНР выбрали новый объект для финансового регулирования

Таким образом, теперь Китай намерен ополчиться на компанию Tencent, которой грозит штраф за антимонопольные нарушения. Такие претензии у властей вызвала покупка образовательного онлайн-сервиса Yuanfudao в 2018 году.

Компании грозит штраф в размере 77 тысяч долларов США. Этой новости оказалось достаточно для того чтобы акции компании упали в цене на 4,5%, а капитализация снизилась до 810 миллиардов долларов.

Многие аналитики полагают, что именно Tencent будет новой целью китайских регуляторов. Компанию, вероятнее всего, заставят выделить в отдельный бизнес финансовые, страховой и финтех-активы, которые сразу же попадут под жесткое регулирование.Ранее сообщалось о том, что антимонопольные органы Китая намерены назначить Alibaba штраф на сумму более 975 миллионов долларов за якобы ведение нечестной борьбы с конкурентами.

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