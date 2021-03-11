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Финансы: Pfizer поставит в ЕС еще 4 млн доз вакцины
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Финансы: Pfizer поставит в ЕС еще 4 млн доз вакцины

Ранее в ЕС говорили о намерении вакцинировать от коронавируса всех желающих до конца лета этого года
​Евросоюз договорился с компанией Pfizer касательно поставок еще 4 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Вакцина поступит в течение двух недель и будет распределена между государствами, где коронавирус распространяется особенно быстро. По мнению ЕС, данные меры необходимы для более эффективной борьбы с коронавирусом и вакцину необходимо использовать в приграничных районах, благодаря чему может восстановиться свободное движение товаров и людей.

Ранее в ЕС говорили о намерении вакцинировать от коронавируса всех желающих до конца лета этого года. Однако в конце февраля Pfizer сообщила, что до сих пор не поставила на территорию ЕС около 10 миллионов доз вакцин. Ожидается, что данная партия будет доставлена в марте текущего года. Помимо этого, в ЕС с довольно большими задержками приходят вакцины и других производителей, таких как AstraZeneca и Moderna. О российской вакцине Спутник V не сообщается.

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четверг 11.03.2021 | 22:08
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