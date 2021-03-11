Экономика: Спрос на недорогие электромобили стремительно растет

Электромобили, такие как кроссовер стоимостью 10 000 долларов, произведенный Hozon Auto, привлекают клиентов невысокими затратами на техническое обслуживание и низкой стоимостью, сообщает Bloomberg.

Доступность более широкого ассортимента сделала китайского потребителя более привередливым. На рынке КНР получили широкое распространение Hozon Auto Neta, миниавтомобиль e1 от Berkshire Hathaway за 8950 долларов, двухдверный автомобиль Hong Guang Mini — 4230 долларов.

Потребность в недорогих электромобилях ощущается во всем мире. Цены на автомобили опережают рост заработной платы в Соединенных Штатах. А это означает, что пятая часть населения с самым низким доходом должна тратить 30% своего бюджета на транспортные расходы.

"Принимая во внимание доступ людей к транспорту, очень важно видеть большее разнообразие моделей, таких как электромобили, которые предлагаются в нижнем ценовом диапазоне", — сказала Селика Тэлботт, профессор-преподаватель и партнер-основатель автомобильной консалтинговой компании.

Самым дешевым электромобилем, доступным в США после субсидий от крупного производителя автомобилей, по цене чуть менее 30 000 долларов США является Mini Cooper SE от General Motors Company. Некоторые производители автомобилей, такие как ElectraMeccanica Vehicles Corp, хотят изменить это, представив автомобили для одного человека по цене менее 20 000 долларов.

В феврале Том Чжу, глава Tesla China, опроверг информацию о том, что компания работает над массовым автомобилем стоимостью 25 000 долларов.

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