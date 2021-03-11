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Финансы: Kia Motors отзывает более 350 000 автомобилей
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Финансы: Kia Motors отзывает более 350 000 автомобилей

Kia Motors отзывает Sportages с 2017 годы выпуска и Cadenzas с того же года
Компания Kia Motors отзывает более 350 000 авто Sportage и Cadenza в США из-за сбоя электроники, который может вызвать пожар.

Корейский автопроизводитель, контрольный пакет акций которого принадлежит Hyundai Motor, предупредил автовладельцев не оставлять свои авто вблизи построек или другого транспорта, пока проблема не будет решена.

Kia Motors отзывает Sportages с 2017 годы выпуска и Cadenzas с того же года.

Согласно информации NHTSA, сбои в блоке управления тормозами приводят к высокому нагреву электроники и, возможно, к воспламенению.

Компания сообщила, что на данное время информации об авариях и возгораниях из-за этой проблемы не зафиксировано.

Kia Motors уведомит владельцев поврежденных автомобилей, которым следует проехать к дилерам для замены предохранителей в распределительной коробке, по почте с середины весны.

Hyundai уже отзывала 82000 электровнедорожников из-за возможного возгорания, связанного с аккумуляторными элементами.

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четверг 11.03.2021 | 09:33
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