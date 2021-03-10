Финансы: Google выплатила штраф в размере трех миллионов рублей

Согласно данным регулятора, Google уже выплатила 700 тысяч рублей за неудаление запрещенного контента в 2019 году. После этого требования российского законодательства выполнялись лишь частично. Данный факт стал основанием для возбуждения нового уголовного дела за повторное нарушение.

В результате компания Google выплатила штраф в размере 1,5 миллионов рублей.

Текущий штраф связан с тем, что Роскомнадзор обнаружил в поисковой выдаче около 30 процентов ссылок на запрещенный в России контент. Судебное заседание по данному делу прошло 17 декабря 2020 года.

Ранее Роскомнадзор замедлил скорость Twitter в России. По словам регулятора, это санкция за то, что с 2017 года социальная сеть не удалила более трех тысяч запрещенного в России контента.

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