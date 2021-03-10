Финансы: Яндекс запустила свою систему оплаты покупок

Пользователи смогу платить картой без ввода ее данных, которые автоматически подтянутся из привязанного на Яндексе аккаунта.Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay и упростить клиентам процесс оплаты и повысить продажи, заявил руководитель сервиса А. Головин.

В настоящее время новый сервис уже установили такие ритейлены как Lamoda и Brandshop. Сначала сервис будет рабоать на сайтах, но в дальнейшем через Yandex Pay можно будет расплачиваться в мобильных приложениях и в офлайне.

Ранее сообщалось, что глава Яндекс А. Волож принял решение продать акции компании на сумму 1,9 миллиона долларов. В настоящее время он владеет 29180 акциями класса А.

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