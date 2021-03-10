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Финансы: Яндекс запустила свою систему оплаты покупок
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Финансы: Яндекс запустила свою систему оплаты покупок

Пользователи смогу платить картой без ввода ее данных
​Компания Яндекс запустила собственную систему для оплаты покупок под названием Yandex Pay. Данный сервис работает с картами Mastercard, Visa и Мир любых банков. При этом сохраняется кешбэк и другие бонусы держателей карт.

Пользователи смогу платить картой без ввода ее данных, которые автоматически подтянутся из привязанного на Яндексе аккаунта.Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay и упростить клиентам процесс оплаты и повысить продажи, заявил руководитель сервиса А. Головин. 

В настоящее время новый сервис уже установили такие ритейлены как Lamoda и Brandshop. Сначала сервис будет рабоать на сайтах, но в дальнейшем через Yandex Pay можно будет расплачиваться в мобильных приложениях и в офлайне.

Ранее сообщалось, что глава Яндекс А. Волож принял решение продать акции компании на сумму 1,9 миллиона долларов. В настоящее время он владеет 29180 акциями класса А.

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среда 10.03.2021 | 20:39
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