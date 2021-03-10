Экономика: Компания Disney+ превысила 100 млн подписчиков

Этот показатель был достигнут на фоне того, что миллионы людей, застрявшие дома по всему миру из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, проводят больше времени в Интернете.

В 2019 году компания планировала, что Disney+ будет иметь от 60 до 90 млн клиентов по всему миру к концу 2024 финансового года. Однако отметка в 100 млн была взята раньше этого срока.

Disney+ зарегистрировал 28,6 млн платных подписчиков во всем мире менее чем за три месяца после запуска в США и 50 миллионов платных подписчиков во всем мире всего за пять.

Disney+ работает в странах Северной и Южной Америки, Австралии, Европе и Азии. Онлайн сервис предоставляет высококачественный контент многих брендов.

В прошлом месяце Disney+ расширил контент добавлением бренда Star, который был запущен на платформе в Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии, Канаде и Европе. Disney+ и Star продолжат расширять свое присутствие в Латинской Америке, Восточной Европе, Гонконге, Японии и Южной Корее.

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