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Экономика: Компания Tesla сорвала сроки поставок своих авто
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Экономика: Компания Tesla сорвала сроки поставок своих авто

Самый востребованный автомобиль Tesla, Model 3, ранее предполагал доставку от двух до четырех недель, теперь его нельзя получить раньше июня
У американского производителя электрокаров Tesla Inc в конце квартала всегда наблюдается спешка с поставками авто. По мере приближения конца квартала Tesla делает все возможное, чтобы отправить как можно больше электромобилей своим клиентам в Соединенных Штатах после отгрузки авто в другие страны в начале квартала.

Однако в настоящее время издание Teslarati заметило обновление на веб-сайте Tesla. Согласно обновлению сроки поставки электромобиля смещены на более поздние периоды, даже несмотря на то, что до конца первого квартала осталось три недели.

Самый востребованный автомобиль Tesla, Model 3, ранее предполагал доставку от двух до четырех недель, теперь его нельзя получить раньше июня, а сайт оценивает срок доставки от двух до 14 недель.

Для Model Y срок доставки от двух до пяти недель был изменен, теперь от семи до одиннадцати недель. Это соответствует поставкам к концу второго финансового квартала, а не первого.

Поставки рестайлинговых Model S и X должны были начаться в феврале или марте, заявил генеральный директор Илон Маск во время финансового отчета за четвертый квартал, но на момент обнародования не было зафиксированных поставок рестайлинговых моделей.

Маск ответил Teslarati в Твиттере, "что есть еще несколько мелких деталей, которые нужно доработать."

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среда 10.03.2021 | 10:34
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