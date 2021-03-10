Экономика: Компания Tesla сорвала сроки поставок своих авто

Однако в настоящее время издание Teslarati заметило обновление на веб-сайте Tesla. Согласно обновлению сроки поставки электромобиля смещены на более поздние периоды, даже несмотря на то, что до конца первого квартала осталось три недели.

Самый востребованный автомобиль Tesla, Model 3, ранее предполагал доставку от двух до четырех недель, теперь его нельзя получить раньше июня, а сайт оценивает срок доставки от двух до 14 недель.

Для Model Y срок доставки от двух до пяти недель был изменен, теперь от семи до одиннадцати недель. Это соответствует поставкам к концу второго финансового квартала, а не первого.

Поставки рестайлинговых Model S и X должны были начаться в феврале или марте, заявил генеральный директор Илон Маск во время финансового отчета за четвертый квартал, но на момент обнародования не было зафиксированных поставок рестайлинговых моделей.

Маск ответил Teslarati в Твиттере, "что есть еще несколько мелких деталей, которые нужно доработать."

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