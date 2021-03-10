Экономика: Curaleaf приобретает Emmac для выхода на европейский рынок каннабиса

Curaleaf оплатит 85% стоимости сделки ценными бумагами и 15% наличными. Ожидается, что сделка будет закрыта в начале второго квартала.

Председатель Curaleaf, заявил, что "приобретение компанией Curaleaf EMMAC, о котором было объявлено сегодня, обеспечивает крепкую базу на зарождающемся европейском рынке каннабиса и превращает Curaleaf в действительно международную компанию по производству потребительских товаров из каннабиса".

Покупка крупнейшей в Европе компании по производству каннабиса позволит выращивать, перерабатывать, реализовывать и НИОКР в соответствии с европейскими стандартами GMP на нескольких ключевых европейских рынках медицинского каннабиса, в том числе в Великобритании, Германии, Италии, Испании и Португалии.

Главный руководитель EMMAC, заявил: "Приобретение компанией Curaleaf фирмы EMMAC является важной вехой не только для EMMAC, но и для европейского рынка каннабиса в целом. Как часть Curaleaf, ведущего производителя на рынке каннабиса в США с высокой капитализацией, EMMAC готова использовать быстрые темпы роста европейского рынка, обусловленные изменениями в законодательстве и растущим спросом на доступ к высококачественным продуктам каннабиса."

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