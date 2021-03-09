Финансы: Руководство Heathrow введет пандемический налог

Согласно информации издания, с апреля 2021 года пассажиры всех рейсов, которые вылетают из лондонского аэропорта, должны будут оплачивать дополнительный сбор объемом в 8,9 фунтов (примерно $12,43).

Данная сумма будет включена в стоимость авиабилета, независимо от продолжительности рейса и класса авиаперелета. При этом отмечается, что введением нового налога руководство аэропорта старается компенсировать часть финансовых потерь 2020 года. В прошлом году ввиду закрытия границ, связанных с пандемией коронавируса, Heathrow потерял 2 млрд фунтов стерлингов, а власти Великобритании ограничили большую часть международных поездок.

Есть мнение, что примеру лондонского аэропорта могут последовать другие аэропорты Европы. Европейская ассоциация аэропортов уже предупредила о недопустимости введения новых сборов с пассажиров.

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