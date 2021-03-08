Финансы: Hyundai намерена создать предприятия по производству водородных батарей

Компания довольно активно развивает направление транспорта с двигателями на водороде. Еще в 2013 году компания выпустила первый в мире серийный электрокар на водородных топливных элементах.

Сейчас Hyundai работает над реализацией стратегии Fuel Cell Vision 2030. Данная стратегия предполагает увеличение ежегодного производства водородных систем на топливных элементах до 700 тысяч в 2030 году. Строительство завода в Китае поможет в реализации данного проекта.

Новое предприятие будет называться HTWO и в его состав войдут завод по производству систем топливных элементов вместе с центром инноваций. Изначально объем годового производства будет составлять 6500 систем топливных элементов, а в дальнейшей перспективе значительно вырастет.

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