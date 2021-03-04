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Финансовый рынок: Роскомнадзор хочет обязать соцсети отчитывать о количестве пользователей
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Финансовый рынок: Роскомнадзор хочет обязать соцсети отчитывать о количестве пользователей

В документе прописана методика определения количества пользователей
​Роскомнадзор предложил обязать социальные сети отчитываться о количестве пользователей за сутки. Такой проект приказа был размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно данному документу, социальные сети должны будут установить предложенное Роскомнадзором программное обеспечение, которое позволит подсчитать количество уникальных пользователей на территории России. Это, по-другому говоря, счетчики посещаемости. Они позволяют определить подпадает ли площадка под требования закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещенных материалов.

В документе прописана методика определения количества пользователей. Например, если с помощью счетчиков нельзя определить количество пользователей, то Роскомнадзор может направить запрос для того чтобы определить эти данные. Если и это будет невозможно, то будет использоваться специальное программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что социальные сети, действуя согласно закону о «самоочищении» от запрещенного в России контента, будут предоставлять отчеты о проделанной работе.

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четверг 04.03.2021 | 23:51
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