Финансы: Walt Disney закрывает магазины в США и Канаде

Запланированное сокращение торговых точек в Северной Америке составляет около 20% от всех магазинов компании.

Прогнозируется, что позже медиаконгломерат индустрии развлечения оценит, следует ли распространять закрытие на другие части мира. По имеющимся данным, Disney предполагает существенное снижение количества торговых павильонов в Европе. Эти действия не скажутся на Японии и Китае.

Компания продолжит работу со своими торговыми точками, которые были открыты в других розничных сетях, включая Target.

Во всех странах онлайн покупки набирают обороты по сравнению с обычными магазинами, поскольку продолжающаяся пандемия коронавируса вынудила большинство людей оставаться дома.

Глава одного из отделов Disney заявил, что "мировая пандемия навсегда поменяла отношения потребителей к уличной торговле. На этом фоне мы планируем создать более гибкий, взаимосвязанный опыт электронной коммерции, который предоставит потребителям легкий доступ к уникальным, высококачественным продуктам во всех наших франшизах".

В сфере растущего внимания к интернет-торговле Disney намерен обновить веб-сайт и приложение ShopDisney. В ближайшее время медиаконгломерат добавит в свой интернет-магазин новые высококачественные товары.

В прошлом году компания реорганизовала свой бизнес в сфере СМИ и развлечений с целью ускорения внедрения своей стратегии прямого доступа к потребителю или DTC после значительного успеха своего онлайн-сервиса Disney+.

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