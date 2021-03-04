Инвестиции: Tesla теряет американский рынок

Всемирно известная финансовая компания предоставила отчет о февральских продажах автомобилей, сообщив, что доля продаж на рынке электромобилей возглавляемой Илоном Маском компании сократилась до 69%, хотя в этом периоде прошлого года составляла 81%.

В отчете приводятся данные о росте продаж электромобилей в Соединенных Штатах практически на 40%. Согласно ожиданиям предполагалось, что доля автомобилей Tesla в США составит 21 550 единиц, а доля автомобилей BEV составит 9527 единиц, включая таких производителей, как Volkswagen AG, Ford, General Motors Company и Bayerische Motoren Werke AG.

Electrek обращает внимание, что производство Model S и Model X от Tesla было приостановлено в конце февраля, а производство Model 3 было полностью закрыто из-за отсутствия запчастей.

Согласно прогнозам Electrek, снижение доли Tesla в автомобильном рынке США, вероятно, будет еще существеннее и составит 60% в текущем году и меньше 50% от общих продаж в 2022 году.

2 марта Стив Уэстли, бывший представитель совета директоров Tesla, высказал сомнения о том, что Tesla останется «королем горы в области электромобилей навсегда». Уэстли обратил внимание на возросшую конкуренцию со стороны всемирно известных автопроизводителей, а также китайских конкурентов.

Среда принесла акциям Tesla сокращение почти на 4,8% (до $ 653,20), но осле закрытия торгов они отыграли 0,11% п.

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