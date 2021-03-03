Экономика: Компания Genesis намерена провести масштабную реструктуризацию

Genesis согласилась расторгнуть основной договор аренды, охватывающий 51 объект, который арендован у дочерних компаний Welltower, и передать операции новым операторам. Взамен Genesis получит около 86 миллионов долларов, которые будут использованы для погашения части своих долговых обязательств перед Welltower.

Кроме того, Genesis получит еще около 170 млн долларов в виде сокращения долга от Welltower при наступлении определенных условий, включая перевод 51 объекта.

Между тем Genesis заключила соглашение с ReGen Healthcare о вливании капитала в размере 50 млн долларов.

Компания добровольно исключит свои ценные бумаги класса А с Нью-Йоркской торговой биржи и отменит регистрацию своих обыкновенных акций в соответствии с Законом о фондовых биржах.

В рамках соглашения два члена совета директоров Genesis, Джон ДеПодеста и Терри Раппун, отказались от своих нынешних должностей. При этом компания ReGen Healthcare сразу представила своих кандидатов Дэвида Харрингтона и Джона Рандаццо на эти освободившиеся места. Кроме того, Харрингтон был назначен председателем совета директоров.

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