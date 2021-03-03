Экономика: Председатель правления Rio Tinto покинет занимаемую должность

Томпсон сообщил Правлению компании, что он не будет переизбираться в качестве директора на общих собраниях акционеров.

Сэм Лэйдлоу, директор Rio Tinto plc, и Саймон МакКеон, руководитель Rio Tinto Limited, теперь совместно возглавят поиск преемника Томпсона на посту председателя.

Кроме того, Майкл Л'Эстрейндж, неисполнительный директор, уйдет из Совета директоров после завершения годового общего собрания акционеров 2021 года.

Томпсон сказал: "Я горжусь достижениями Rio Tinto в 2020 году, в том числе нашим ответом на пандемию COVID-19, вторым годом без катастрофических исходов, значительным прогрессом стратегии в области изменения климата и высокой доходностью акционеров. Однако эти успехи были омрачены катастрофой разрушения пещер аборигенов в ущелье Джуукан во время операции Brockman 4 в Австралии, и, как председатель, я в конечном итоге несу ответственность за ошибки, которые привели к этому трагическому событию".

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