Финансы: Apple не будет переходить на разъем USB-C

В iPhone же используется фирменный разъем Lightning. Слухи о переходе iPhone на USB-C не подтвердились.

Этого не произойдет по причине того, что интерфейс USB-C не будет способствовать прибыльности компании, а водонепроницаемость смартфона с таким разъемом будет гораздо ниже. В ближайшем будущем есть вероятность, что Apple перейдет на магнитную зарядку MagSafe.

Однако на ближайшие несколько лет Lightning станет стандартом для смартфонов компании, поскольку технология MagSafe все еще далека от совершенства и нуждается в доработке. Также есть мнение, что iPhone 13 не получит дактилоскопический датчик.Также iPhone SE третьего поколения не будет иметь новый дизайн либо увеличенный дисплей. Новинка получит 4,7-дюймовый дисплей как и другие смартфоны серии.

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