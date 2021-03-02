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Финансы: Apple не будет переходить на разъем USB-C
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Финансы: Apple не будет переходить на разъем USB-C

В iPhone же используется фирменный разъем Lightning
​Многие аналитики полагают, что в будущем Apple не будет переходить на разъемы USB-C. На данный тип разъемов в течение последних нескольких лет перешли большинство смартфонов на Android. 

В iPhone же используется фирменный разъем Lightning. Слухи о переходе iPhone на USB-C не подтвердились.

Этого не произойдет по причине того, что интерфейс USB-C не будет способствовать прибыльности компании, а водонепроницаемость смартфона с таким разъемом будет гораздо ниже. В ближайшем будущем есть вероятность, что Apple перейдет на магнитную зарядку MagSafe.

Однако на ближайшие несколько лет Lightning станет стандартом для смартфонов компании, поскольку технология MagSafe все еще далека от совершенства и нуждается в доработке. Также есть мнение, что iPhone 13 не получит дактилоскопический датчик.Также iPhone SE третьего поколения не будет иметь новый дизайн либо увеличенный дисплей. Новинка получит 4,7-дюймовый дисплей как и другие смартфоны серии. 

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вторник 02.03.2021 | 23:05
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