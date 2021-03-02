Финансы: Ущерб от мошенничества с цифровыми валютами может вырасти вдвое

Главный технологический эксперт компании А. Гостев отметил, что в 2020 году среди злоумышленников стали популярными новые методы мошенничества. К примеру, это схемы, которые ориентированы на DeFi-сектор.

Эксперт полагает, что количество подобных проектов продолжает расти, а вместе с ними увеличивается и ущерб от хакерских атак. Также эксперты полагают, что другой причиной мошенничества является рост стоимости криптовалют. С ростом их стоимости будет расти и сумма ущерба в фиатных валютах.

Популярными мошенническими схемами являются закрытие биткоин-биржи из-за якобы технических проблем либо атака, получение доступа к пользовательским данным, а также рассылка мошеннических писем. Стоит также отметить, что согласно отчету, предоставленному аналитиками, преступники стали в 13 раз чаще избавляться от украденных криптовалют.

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