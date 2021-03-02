Рынок акций: Китай обеспокоен пузырями на рынках недвижимости

"Пузыри на рынках США и Европы могут лопнуть, потому что их рост идет в направлении, противоположном их основной экономике, и «рано или поздно» им придется столкнуться с исправлениями", - сказал Го Шуцин, председатель Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая и партийный секретарь. Об этом заявил Центробанк на брифинге в Пекине во вторник.

Финансовые регуляторы Китая идут по тонкой грани, пытаясь обуздать риски внутри страны, одновременно ограничивая сбои из-за рубежа, поскольку экономика все шире открывается для иностранного капитала. В январе CBIRC пообещал «опережать системные риски» после ограничения банковского кредитования рынка недвижимости, сокращения теневой банковской деятельности и заявления о победе в прекращении бурного роста однорангового кредитования.

«Денежно-кредитная политика Китая не была такой простой, как в США и Европе», - сказал Стивен Люнг, исполнительный директор Uob Kay Hian (Hong Kong) Ltd.

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