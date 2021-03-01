Финансы: Danone готовится продать свою долю в Mengniu

Mengniu — китайский производитель молочных продуктов, акционером которого Danone впервые стала в 2013 году. Компания котируется на Гонконгской фондовой бирже с текущей рыночной капитализацией в €18 млрд.

По заявлению Danone, конверсия — это первый шаг к облегчению продажи своей доли в Mengniu. Этот процесс преобразования подлежит согласованию с регулирующими органами и после его завершения приведет к тому, что Danone будет владеть 9,8% акциями Mengniu.

Продажа доли Danone в Mengniu может последовать в 2021 году посредством одной или нескольких транзакций, в зависимости от рыночных условий.

Часть Danone в акционерном капитале Mengniu в настоящее время составляет €850 млн, а в 2019 году вклад в регулярный доход от ассоциированных компаний составил €57 млн.

В случае успешного завершения сделки и в соответствии с распределением капитала Danone большая часть планируемой выручки будет возвращена акционерам в рамках программы обратного выкупа акций.

В Danone отметили, что рынок Китая остается стратегически важным объектом и после осуществления этой сделки.

Читайте также: Финансовый рынок: Godiva закрывает магазины в Северной Америке