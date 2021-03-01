Финансовый рынок: Крупный ритейлер электроники сообщил о сокращении персонала

Компания заявила, что сократила эти рабочие места на фоне того, что все больше и больше покупателей предпочитают делать покупки в Интернете, а не в обычных магазинах. Best Buy заявила, что заменит 5 000 штатных сотрудников на 2 000 человек работающих неполный рабочий день.

Генеральный директор Кори Барри сообщил экономистам, что с начала этого месяца Best Buy корректирует количество сотрудников, работающих полный и неполный рабочий день, в магазинах из-за "слишком большого количества персонала, работающего полный рабочий день, и недостаточного количества человек, работающих неполный рабочий день".

Best Buy ожидает, что в текущем году 40% ее продаж будет приходиться на онлайн-покупки, по сравнению с 19% два года назад. Компания заявила, что в ответ на это изменение ей пришлось внести изменения в штат сотрудников.

Штат Best Buy сократился на 17%, или на 21 000 человек, по сравнению с прошлым годом до 100 000 человек.

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