Финансовый рынок: Xiaomi думает над разработкой собственного автомобиля

Более подробной информации пока что нет.

В то же время есть предположение, что руководить проектом будет основатель и генеральный директор компании Лей Цзюнь. Еще в 2013 году он дважды посетил США и встретился с генеральным директором Tesla И. Маском. В ходе этой встречи они обсудили возможные перспективы сотрудничества и проблемы, с которыми может столкнуться рынок электрокаров.

Отмечается, что необходимость диверсификации направлений производства связана с тем, что рынок смартфонов испытывает стагнацию. К тому же популярность интеллектуальных электромобилей постоянно растет. Именно поэтому компания стремится занять свою нишу и расширить свое присутствие в еще не освоенном для себя сегменте.

Стоит отметить, что в самой Xiaomi никак не прокомментировали вышеуказанную информацию.

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