Финансовые новости: У Boeing 777 снова проблемы с двигателями

Сообщается, что рейс "Россия Эйр" выполнял грузовые перевозки из Гонконга в Мадрид.

По сообщениям СМИ, пилот запросил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево после отказа одного из левых каналов управления двигателем. Сообщений о травмах не поступало. Тип двигателя пока неизвестен.

Ранее на этой неделе Boeing рекомендовал остановить полеты всех авиалайнеров 777 с аналогичными моторами PW после сбоя двигателя United Airlines с агрегатом Pratt & Whitney 4000-112.

20 февраля у рейса 328 United Airlines, следовавшего в Гавайи, произошел отказ правого мотора, что привело к возгоранию двигателя сразу после взлета из Денвера. Авиалайнер успешно совершил вынужденную посадку в Денвере, и никто на борту самолета не пострадал.

Ведомство NTSB, которое расследует инцидент в США, постановило, что сбой в работе двигателя и его возгорание произошли из-за поломок лопастей турбины. В своем предварительном отчете агентство заявило, что основные повреждения пришлись на двигатель, сам авиалайнер пострадал незначительно. Предварительная оценка показала, что повреждение лопасти турбины связано с усталостью металла.

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