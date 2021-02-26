Финансовый рынок: ​Власти Австралии обязали Facebook и Google платить за местный контент

Ник Клегг, вице-президент Facebook по мировым вопросам, написал в своем блоге, что в соответствии с предыдущим проектом закона у Facebook было бы два варианта: предоставить бессрочные субсидии многонациональным медиа-конгломератам или удалить новости со своей австралийской платформы.

Google пошел дальше и заблокировал издателям и людям в Австралии возможность просматривать местный и международный новостной контент.

Пять дней спустя Facebook заявил, что восстановит просмотр новостей для австралийцев в ближайшие дни после достижения соглашения с правительством Австралии о предлагаемом ими новом Кодексе ведения переговоров со СМИ.

Правительство Австралии согласилось на ряд изменений и гарантий, которые снимают его основные опасения по поводу разрешения коммерческих сделок с издателями. Facebook согласился инвестировать не менее 1 млрд долларов в новостную индустрию.

Согласно первоначально предложенному закону, "Facebook был бы вынужден платить неограниченные суммы денег многонациональным медиа-конгломератам в рамках арбитражной системы, которая намеренно неверно описывает отношения между издателями и Facebook", — написал Клегг.

После дальнейших обсуждений Клегг отметил, что правительство Австралии согласилось с изменениями, которые поощряли справедливые переговоры без надвигающейся угрозы деспотичного и непредсказуемого арбитража.

Тим Бернерс-Ли, изобретатель "Всемирной паутины", предупредил, что австралийский закон может сделать Интернет в том виде, в котором мы его знаем, "неработоспособным", утверждая, что он "рискует нарушить фундаментальный принцип Интернета, требуя оплаты за добавление определенного контента".

Согласно принятому сегодня закону с поправками, Facebook хочет заключить сделки с местными издателями, чтобы позволить австралийцам снова делиться новостными ссылками. Сообщается, что он ведет переговоры с Nine Entertainment, Australian Broadcasting Corp. и Seven West Media.

Facebook заключил аналогичные сделки с издателями в Соединенных Штатах и ведет активные переговоры с другими издателями в Германии и Франции.

Австралия станет первой страной, где правительство будет назначать цену, которую должны заплатить технологические компании в случае провала коммерческих переговоров с местными новостными агентствами.

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