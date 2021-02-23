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Финансовый рынок: Microsoft намерен ввести более строгие правила для пользователей Exchange Online
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Финансовый рынок: Microsoft намерен ввести более строгие правила для пользователей Exchange Online

До текущего момента данное ограничение являлось довольно мягким, поскольку на самом деле компанией не использовалось
​Компания Microsoft сообщила о введении более строгих правил касательно пользователей сервиса электронной почты Exchange Online, который обычно используется в почтовом клиенте компании Outlook.

Согласно действующим сейчас правилам, компания использует ограничения на получение и отправку с целью борьбы со спамом и вирусами, а также программным обеспечением, с помощью которого создаются вредоносные рассылки. Ограничения также коснутся и количества сообщений, которые получают пользователи, группы или общедоступные папки в час. В настоящее время можно отправлять максимум 3600 писем в час.

До текущего момента данное ограничение являлось довольно мягким, поскольку на самом деле компанией не использовалось. Но с апреля ситуация может измениться. Компания Microsoft заявила о том, что планирует внедрять текущие ограничения постепенно, пока не приведет все почтовые ящики к вышеуказанному лимиту в 3600 сообщений в час.

В случае превышение лимита, получение почты будет задерживаться.

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вторник 23.02.2021 | 21:05
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