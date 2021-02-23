Финансовый рынок: Twitter блокировал сеть российских аккаунтов

В заявлении компании речь идет о двух группах учетных записей. Согласно информации компании, ее специалисты обнаружили и удалили целую сеть из 60 фейковых аккаунтов. Отмечается, что эти учетные записи связаны с российскими властями. С их помощью якобы осуществлялась активность, которая направлена на ослабление стабильности и надежности НАТО.

Во вторую группу попала 31 учетная запись, которая также якобы связана с российским «Агентством интернет-исследований». Посредством этих аккаунтов, согласно утверждению Twitter, осуществлялись действия, направленные против США и ЕС. Представитель МИД РФ М. Захарова заявила, что российские власти намерены разбираться с такой блокировкой этих аккаунтов.

Читайте также: Финансовый рынок - Boeing отчитался о годовых поставках