Финансовый рынок: Глава Tesla перестал быть самым богатым человеком в мире

Капитал бизнесмена снизился до 183 млрд долларов из-за обвалов ценных бумаг Tesla на 8,6%. Сообщается, что причиной этого мог стать комментарий Маска касательно стоимости биткоина. Ранее он опубликовал твит, в котором выразил свое мнение, что стоимость криптовалют биткоин и эфириум находится на завышенном уровне.

Помимо этого он добавил, что криптовалюты, как и любая система данных, может содержать в себе запоздалые отклики и ошибки. В то же время, буквально за две недели до публикации твитов Tesla приобрела биткоины на сумму 1,5 млрд долларов США.

19 февраля И. Маск смог вернуть себе первое место в рейтинге самых богатых людей мира. Тогда говорилось, что благосостояние предпринимателя выросло до 199,9 млрд долларов США. Сейчас первое место в мире занимает Amazon Дж. Безос, состояние которого оценивается в 186 млрд долларов США.

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