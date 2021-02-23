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Финансовый рынок: Philips Electronics меняет председателя наблюдательного совета
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Финансовый рынок: Philips Electronics меняет председателя наблюдательного совета

Philips предложит на годовом Общем собрании акционеров назначить Чуа Сок Кунга и Индру Нуйи новыми членами наблюдательного совета
​Во вторник голландский гигант бытовой электроники Philips Electronics NV сообщил, что его наблюдательный совет назначил Фейке Сийбесма новым председателем после закрытия годового общего собрания акционеров 2021 года 6 мая.

Сийбесм является членом и заместителем председателя наблюдательного совета Philips с 2020 года и сменит нынешнего председателя Йеруна ван дер Вира, который уйдет на пенсию.

Ван дер Вир вошел в состав наблюдательного совета в 2009 году и занимал должность три срока подряд. С 2011 года является председателем Наблюдательного совета.

Кроме того, Совет ктвердил Пола Стоффельса новым заместителем председателя, сменив Кристина Пуна. Он является членом наблюдательного совета Philips с 2018 года.

Нынешний председатель ван дер Вир и вице-председатель Пун покинут состав наблюдательного совета Philips после закрытия годового общего собрания акционеров 2021 года.

Philips предложит на годовом Общем собрании акционеров назначить Чуа Сок Кунга и Индру Нуйи новыми членами наблюдательного совета.

Компания предложила повторно назначить Марникса ван Гиннекена, в настоящее время занимающего должность главного юридического директора, членом своего правления.

Орит Гадиш, член наблюдательного совета Philips с 2014 года, уйдет в отставку.

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вторник 23.02.2021 | 11:53
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