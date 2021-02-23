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Финансовый рынок: DHL Freight и Volvo Trucks начнут совместное производство электрических грузовиков
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Финансовый рынок: DHL Freight и Volvo Trucks начнут совместное производство электрических грузовиков

В рамках сотрудничества проводятся тестирование полностью электрического грузовика Volvo FH с максимальной массой автопоезда до 60 тонн
Во вторник​ компания AB Volvo объявила, что DHL Freight и Volvo Trucks объединились для увеличения скорости производства мощных электрических грузовиков, которые будут применяться для региональных перевозок в Европейских странах.

Компания отметила, что DHL Freight и Volvo Trucks начали проект, ориентированный на грузоперевозки мощных грузов на большие расстояния. В рамках сотрудничества проводятся тестирование полностью электрического грузовика Volvo FH с максимальной массой автопоезда до 60 тонн. В марте электрогрузовик будет курсировать между двумя логистическими терминалами DHL Freight в Швеции, на расстоянии около 150 км, сообщила компания.

Проект DHL-Volvo начнется в первом квартале 2021 года и является частью REEL, при инициативе шведского агентства Vinnova по содействию в переходе к электрифицированной системе грузовых перевозок. Маршрут пролегает между городами Гётеборг и Йёнчёпинг в Швеции, расстояние в одну сторону составляет 150 км, и зарядка будет производиться в DHL в Йёнчёпинге и Volvo Truck Center в Гётеборге.

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вторник 23.02.2021 | 10:34
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