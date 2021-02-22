Финансовый рынок: Hyundai планирует предоставить Украине 10 поездов для железной дороги

Об этом заявил представитель Hyundai Юн Сук Чой. Он отметил, что Hyundai заинтересована в железнодорожных проектах на территории Украины. Планируется финансировать несколько проектов. Особенно представители компании заинтересованы в строительстве железной дороги и планируют поставлять 10 новых поездов с 90 вагонами.

На сегодняшний день с властями Южной Кореи обсуждается проект с предоставлением поездов Фонду сотрудничества в экономическом развитии. Компания намерена получить официальный ответ от властей Украины.

В свою очередь, по словам министра инфраструктуры В. Криклия, украинская делегация намерена в марте посетить Южную Корею. Планируется подписать меморандум с выделением 2 млн долларов на разработку документации. Данная процедура необходима для сооружения высокоскоростной железной дороги и межправительственного соглашения.

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