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Финансовый рынок: Hyundai планирует предоставить Украине 10 поездов для железной дороги
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Финансовый рынок: Hyundai планирует предоставить Украине 10 поездов для железной дороги

Компания намерена получить официальный ответ от властей Украины
​Компания Hyundai намерена поставить Украине 10 поездов для скоростной железной дороги. Также обсуждается возможность локализировать производство ключевых узлов в Украине.

Об этом заявил представитель Hyundai Юн Сук Чой. Он отметил, что Hyundai заинтересована в железнодорожных проектах на территории Украины. Планируется финансировать несколько проектов. Особенно представители компании заинтересованы в строительстве железной дороги  и планируют поставлять 10 новых поездов с 90 вагонами.

На сегодняшний день с властями Южной Кореи обсуждается проект с предоставлением поездов Фонду сотрудничества в экономическом развитии. Компания намерена получить официальный ответ от властей Украины.

В свою очередь, по словам министра инфраструктуры В. Криклия, украинская делегация намерена в марте посетить Южную Корею. Планируется подписать меморандум с выделением 2 млн долларов на разработку документации. Данная процедура необходима для сооружения высокоскоростной железной дороги и межправительственного соглашения.

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понедельник 22.02.2021 | 20:26
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