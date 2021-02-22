Финансовый рынок: WhatsApp планирует применить санкции к пользователям

WhatsApp намерен ограничить функции отправки и чтения сообщения тем пользователям, кто не готов принять обновленные правила до 15 мая. Согласно новым правилам, все пользователи обязаны будут делиться данными с компанией Facebook.

Отмечается, что если такие правила не будут приняты, то аккаунт не будет удален, но его функциональность будет ограничена, до принятия изменений. За короткий период времени пользователи смогут получать звонки и уведомления, однако не смогут читать и отправлять сообщения в приложении. Неактивные аккаунты пользователей будут удалены через 120 дней с момента последнего использования приложения.

Ранее WhatsApp лишился 30 млн пользователей по всему миру. Это связано с тем, что пользователи крайне негативно оценили такие обновленные условия.

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