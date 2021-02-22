Финансовый рынок: Британские власти заплатят владельцам ДВС за переход на электрокары

Правительство намерено простимулировать жителей страны перейти на транспорт, который будет не столь сильно загрязнять окружающую среду. Выплаты планируются в рамках новой программы по ослаблению зависимости больших городов от автомобилей. Это приведет к снижению уровня загруженности дорог и улучшения качества воздуха.

Владельцам автомобилей предлагают отказаться от своего транспорта. Взамен им будут выплачены деньги, расходовать которые можно на оплату общественного транспорта, такси и каршеринг. Власти страны полагают, что к данной инициативе будет подключен частный бизнес. Ранее говорилось о том, что власти Франции планируют доплачивать по тысяче евро покупателям подержанных электрокаров. Субсидирование новых автомобилей будет осуществляться на сумму шесть тысяч евро. В стране поставили цель продать 100 тысяч экологических автомобилей в 2021 году.

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