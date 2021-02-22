Финансовый рынок: Boeing рекомендовала авиалиниям мира приостановить полеты самолетов 777 серии

Данное решение было принято в святи с пожаром одного из таких двигателей в США во время рейса 328 от компании United Airlines. После этого началось расследование происшествия. Согласно данным компании, сейчас 69 лайнеров, которые работают на Pratt&Whitney PW 4000, 59 находятся на стоянке. Компания Boeing призвала прекратить эксплуатацию данных самолетов до тех пор, пока Федеральное управление гражданской авиации (FAA) окончательно не определит необходимый протокол проверки.

Также компания поддержала решения авиарегуляторов Японии и США, которые решили приостановить полеты этих самолетов.

В то же время, Европейское агентство авиабезопасности (EASA) признало Boeing 737 MAX безопасным после произведенной доработки. В ходе расследования выяснилось, что производитель смог избежать всех необходимых проверок.

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