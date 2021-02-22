Финансовый рынок: Goodyear приобретает Cooper за 2,8 млрд долларов

Согласно данным финансового отчета компании в понедельник, акционеры Cooper получат 41,75 доллара за акцию наличными и 0,907 доллара за акцию Goodyear, или около 54,36 доллара за акцию в целом. Это превышает на 24% цену на акцию Cooper на 19 февраля.

После слияния с Cooper, известным с 1914 года, Goodyear станет пятым по величине производителем шин в Северной Америке по размеру выручки, со штатом сотрудников в 10 000 человек по всему миру. В Китае компания Goodyear из Акрона, штат Огайо, получит лучший доступ к местным производителям и расширит распространение сменных шин Cooper.

Шинная промышленность восстанавливается после пандемического спада. На прошлой неделе французский производитель шин Michelin предсказал, что бизнес вернется к уровню, предшествующему пандемии, во второй половине 2022 года, а генеральный директор Флоран Менего заявил, что компании необходимо восстановить запасы после резкого снижения спроса в конце прошлого года.

Акции Cooper подскочили на 17% до 51,15 доллара в начале торгов понедельника в США. Акции Goodyear упали на 3,8%.

Акционерам Goodyear будет принадлежать около 84% объединенной шинной компании. Ожидается, что за два года после слияния компания сэкономит около 165 миллионов долларов.

Сделка, которая должна соответствовать определенным нормативным требованиям и должна быть одобрена акционерами Cooper будет закрыта во второй половине 2021 года, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

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