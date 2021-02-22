Финансовый рынок: Mercedes может стать владельцем Renault

Но французскому правительству принадлежит 15% акций Renault, а его корпоративный профиль еще больше усложняется его ненадежным альянсом с Nissan из Японии, поэтому агрессивная атака вряд ли будет привлекательной для инвесторов. Пару лет назад Renault собиралась слиться с Fiat Chrysler Automobiles (FCA), но сделка сорвалась в последний момент из-за опасений, так и не подтвердившихся, что французское правительство не допустит необходимого сокращения рабочих мест и закрытия заводов.

Акционеры могут рассматривать альянс с Mercedes-Benz как долгосрочную гарантию. Некоторые аналитики ожидают, что Renault будет искать партнерства с Mercedes, не в последнюю очередь потому, что у нее есть текущие проекты сотрудничества. Daimler владеет 3,1% акций Renault и Nissan, а Renault и Nissan - по 1,55% акций Daimler. С тех пор Daimler отделила свое подразделение по производству грузовых автомобилей, оставив Mercedes-Benz как предприятие, занимающееся легковыми автомобилями и фургонами.

На прошлой неделе Renault сообщила о чистом убытке в размере 8 миллиардов евро (9,7 миллиарда долларов), что еще больше средних потерь в размере 7,85 миллиарда евро, которые уже прогнозировались аналитиками, поскольку в прошлом году ее бизнес был торпедирован из-за блокировки, вызванной пандемией коронавируса. В ближайшее время ситуация не улучшится.

Позже Renault заявила, что надеется ограничить производственные потери из-за нехватки полупроводников до 100 000, при этом пик дефицита ожидается во втором квартале, а восстановление - в третьем. В 2020 году продажи Renault упали на пятую часть до 2,95 миллиона.

Стоимость акций Renault упала на 5% в пятницу после новостей об убытке и еще почти на 1,5% в начале понедельника.

Согласно колонке Lex Financial Times, Renault необходимо уточнить модельный ряд. Это кажется немного несправедливым, учитывая, что маленький электромобиль Renault Zoe был самым продаваемым электромобилем в Западной Европе в прошлом году.

Есть также положительные новости, например Renault электрифицировала свои ведущие модели внутреннего сгорания, такие как Megane и Captur.

Инвестиционный банк Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Nord LB) давно указывал, что Daimler, ныне Mercedes-Benz, будет хорошей альтернативой для Renault в случае распада альянса с Nissan.

«Если альянс распадется вопреки ожиданиям, группа Daimler может стать альтернативой для Renault, тем более что обе группы взаимно вовлечены. Французы срочно ищут надежных партнеров. Кроме того, поглощение французской группы было бы легким, если бы не этот французский государственный якорь-акционер », - сказал аналитик Nord LB Франк Швоп.

Renault владеет 43% акций Nissan. Nissan принадлежит 15% акций Renault без права голоса.

Швоп отмечает, что низкая рыночная капитализация Renault в 11,8 миллиарда евро (14,3 миллиарда долларов) теоретически сделает его уязвимым для поглощения.

Fitch Ratings 3 раза понижало рейтинг Renault в 2020 году и ожидает, что ухудшение прогнозов продлится, как минимум, до конца 2022 года.

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