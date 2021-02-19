Финансовый рынок: Компания Uber проиграла судебный процесс в Великобритании

Постановление дает водителям Uber возможность получать такие льготы, как оплачиваемый отпуск и минимальную заработную плату.

Суд единогласно отклонил апелляцию Uber на постановление трудового трибунала, который установил, что два водителя Uber были "рабочими" в соответствии с трудовым законодательством Великобритании.

Два бывших водителя Uber подали иск против компании в 2016 году, утверждая, что компания, занимающаяся перевозками пассажиров, нарушила законы Великобритании, не предоставив основные права работникам.

Uber рассматривает своих водителей как независимых подрядчиков, что в конечном итоге дает водителям минимальную защиту, отсутствие отпускных или выплаты по болезни.

Uber утверждал, что действовал исключительно как поставщик технологий, а его дочерняя компания в Великобритании выступала в качестве агента по найму водителей, получивших разрешение Uber London на использование приложения Uber.

Uber утверждает, что при бронировании поездки через приложение Uber между водителем и пассажиром заключается договор, согласно которому водитель соглашается предоставить пассажиру транспортные услуги.

Но Верховный суд посчитал, что сравнения, проведенные Uber с цифровыми платформами, которые действуют как агенты по бронированию отелей и другого жилья, а также с водителями микроавтобусов, не подтверждают его довод. Водителей справедливо признали "рабочими".

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