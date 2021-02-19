Финансовый рынок: Компания Ford отзывает свыше 155 000 авто

При первом отзыве 153 107 авто Ford Ranger модели 2004-06 были отозваны для замены надувного устройства подушки безопасности. В их числе 144 340 в США, 8762 в Канаде и пять в Мексике.

Первый отзыв также включает 1117 автомобилей, ремонт которых после столкновения, возможно, проводился с использованием устаревшей запасной части. К ним относятся автомобили Ford Ranger 2004-11 гг., Ford Mustang 2005-14 гг., Ford GT 2006 г., Ford Fusion 2008-12 гг., Mercury Milan 2009-11 гг., Lincoln MKZ 2010-12 гг., Ford Edge 2007-10 гг. И Lincoln MKX 2007-10 гг.

Однако компания Ford подтвердила, что ей неизвестно о каких-либо сообщениях об авариях или травмах, связанных с этой проблемой.

При втором отзыве 1666 автомобилей Ford Bronco Sport 2021 года были отозваны, поскольку модули задней подвески этих автомобилей могут быть не полностью прикреплены к подрамнику. В их число входят 1640 автомобилей в США, 24 в Канаде и два в Мексике.

Ford предупредил, что модули задней подвески с ослабленными или отсутствующими болтами могут повлиять на устойчивость автомобиля, увеличивая риск аварии, и могут привести к снижению характеристик при ударе сзади, увеличивая риск травм.

Тем не менее Ford заявил, что ему неизвестно о каких-либо несчастных случаях или травмах, связанных с этим состоянием. Эти новые автомобили были построены в Мексике на штамповочно-сборочном заводе Hermosillo с 22 июля по 24 ноября 2020 года.

20 января Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) потребовала от Ford Motor отозвать около 3 миллионов автомобилей моделей с 2006 по 2011 год, включая Ford Ranger и Fusion, для удаления потенциально неисправных надувных подушек безопасности Takata.

Сообщается, что в результате использования надувных подушек безопасности Takata около 27 человек погибли, и около 400 человек получили ранения во всем мире. Эти проблемы привели к самому большому отзыву автомобилей в истории США: к настоящему времени около 19 производителей автомобилей отозвали миллионы автомобилей по всему миру.

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