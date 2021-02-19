Финансовый рынок: Renault отчиталась об убытках в текущем году

Во втором полугодии на фоне коронавирусной пандемии капитал компании уменьшился на 8,9%, а размер чистых потерь составил 660 млн евро. В годовом масштабе объем продаж автомобилей рухнул на 21,3%.

По словам корпорации Л. Де Мео, 2021 год будет трудным, поскольку по-прежнему сохраняется неопределенность, связанная с пандемией, а также со снабжением электронными комплектующими. В связи с этим компания пока что воздерживается от публикации прогноза своей дальнейшей деятельности на следующий год.

Стоит отметить, что многие автоконцерны столкнулись с дефицитом чипов. Их стало труднее достать, поскольку в период пандемии резко увеличился спрос на бытовую электронику. Производители чипов предпочитают поставлять свою продукцию производителям бытовой электроники.

Читайте также: Финансовый рынок: Байден хочет перевести автопарк США на электрокары