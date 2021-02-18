Финансовый рынок: Нефтеперерабатывающая компания Idemitsu Kosan готовится выпустить свой электрокар

Совместно с производителем гоночных автомобилей Tajima Motor она занимается разработкой новой модели электрокара. Ориентировочная цена на данную модель составит примерно 14 тысяч долларов США, однако официальные представители компании заявляют, что данная сумма может быть гораздо большей.

Данная модель электрокара является попыткой компании диверсифицировать свой бизнес в нынешних реалиях, когда общество стремится максимально снизить зависимость от ископаемого топлива. По словам руководства компании, планируется и дальше продвигать свою корпоративную миссию касательно обеспечения стабильных энергоресурсов и осваивать новые сферы для будущего бизнеса.

Компания Idemitsu стремится максимально быстрой выйти на достаточные производственные мощности, поскольку спрос на бензин в будущем может довольно ощутимо снизится. Ранее о своем намерении отказаться от использования ДВС заявили крупнейшие автоконцерны мира. К 2030 году они планируют перевести свое производство на выпуск исключительно электрокаров.

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