Финансовый рынок: Tesla отзывает тысячи автомобилей

Проблемы возникли у автомобилей моделей S и X, которые были выпущены до марта 2018 года. Власти Германии обнаружили, что у Tesla со временем выходит из строя флеш-память в блоке управления. Из-за этого может произойти нерегулируемое отключение главного экрана, что может привести к блокировке нескольких функций.

Компания намерена устранить проблему и отозвать машины.

В ноябре прошлого года Tesla вынуждена была отозвать более десяти тысяч автомобилей Model X и Model Y из-за имеющихся проблем с креплением фрагментов крыши. Ее отлетающие части при движении могли представлять серьезную опасность.

Помимо этого, компания отозвала 301 автомобиль из-за того, что при сборке недостаточно затянули болты в механизме рулевого управления. Такая оплошность могла привести к полной потери контроля и отказу рулевого управления.

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