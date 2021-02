Финансовый рынок: ​Facebook заблокировал новостной контент в Австралии

Этот шаг был принят в ответ на предложенный австралийскими властями новый законопроект, который требует от онлайн-платформ, таких, как Facebook и Google, платить местным СМИ за отображение их контента и ссылки на него.

Однако популярная социальная сеть заявила, что новый законопроект неверно представляет взаимоотношения между его платформой и издателями, которые применяют ее для обмена новостями. Это создает прецедент, когда власти сами выбирает правовое решение.

По заявлению компании, обмен информацией между Facebook и издателями идет в пользу издателей. По данным социальной сети, в 2020 году компания сгенерировала около 5,1 миллиарда бесплатных рефералов австралийским издателям на сумму около 407 млн австралийских долларов.

Кроме того, Facebook заявил, что прибыль его бизнеса от новостей, составляющих менее 4% контента, который пользователи видят в своей ленте новостей, минимальна.

Компания добавила, что готова запустить Facebook News в Австралии и значительно расширить свои отношения с местными издателями, но только при соблюдении честных правил.

Теперь компания будет уделять приоритетное внимание инвестициям в другие страны в рамках своих планов по вложению средств в новые лицензионные новостные программы и мероприятия.

Google, принадлежащая Alphabet, выступала против нового австралийского закона в прошлом году и предупреждала, что предоставит своим клиентам в стране "значительно худшие" поисковые системы Google и YouTube.

В ответ на предложенный новый закон Google недавно заключила отдельные соглашения на новостной контент с такими медиа-компаниями, как News Corp, Nine Entertainment Co. и Seven West Media.

News Corp заявила в среду, что достигла долгосрочных договоренностей с Google о предоставлении журналистских материалов со своих новостных сайтов по всему миру в обмен на оплату со стороны Google.

Читайте также: Финансовый рынок: В новой версии iOS введут возможность разблокировки телефона, находясь в маске