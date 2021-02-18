Финансовый рынок: Компания Tesla снижает стоимость базовой модели Model 3 и Model Y

Цена на базовую комплектацию Tesla Model 3 составляет $36 990, что дешевле на $1000 от предыдущей цены. Стоимость базовой версии Model Y составляет $39 990 по сравнению с $41 990 ранее.

В сообщении говорится, что стоимость на комплектацию Model 3 Performance выросли до $55 990 с $54 990, а на Model Y до $60 990 с $59 990.

Объявляя результаты за четвертый квартал в конце января, компания Илона Маска, производящая дорогие автомобили, заявила, что средняя продажная цена автомобиля снизилась на 11% из-за изменения ассортимента продукции с Model S и Model X на более доступные модели Model 3 и Model Y. Model 3 седан самый дешевый автомобиль Tesla.

В четвертом квартале компания Tesla поставила клиентам 161 701 Model 3 / Y, что на 75% больше, чем в прошлом году, а поставки Model S / X составили 18 966 единиц, что на 3% меньше, чем в прошлом году.

В прошлом году Tesla произвела около 499 550 электромобилей, превзойдя ожидания аналитиков в 481 261 авто. Но поставки немного отставали от планов компании в 500 000 автомобилей. Годовые поставки электромобилей выросли на 36% по сравнению с 2019 годом.

Tesla, которая присоединилась к индексу Standard & Poor's 500 21 декабря, рассчитывает достичь 50% среднегодового роста поставок автомобилей в скором времени.

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